Глава МАГАТЭ встретился с министром энергетики Украины

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на полях генконференции организации. Об этом он написал в социальной сети X.

«МАГАТЭ привержено поддержке всех украинских атомных электростанций», — отметил Гросси.

По его словам, это подчеркивают постоянные миссии МАГАТЭ на каждой станции и программа содействия в Херсонской области.