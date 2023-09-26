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В Еврокомиссии назвали цель санкций против РПФИ

Представитель Еврокомиссии подчеркнула на заседании суда по делу Российского фонда прямых инвестиций, что ограничения против РФПИ направлены на ослабление финансовой системы России в целом. Об этом пишет «Прайм».

Еврокомиссия назвала целью санкций ущерб экономике России
© РИА Новости

Накануне суд Евросоюза в Люксембурге приступил к рассмотрению иска РФПИ о снятии с организации санкций, введенных ранее Советом ЕС в связи с ситуацией на Украине.

Представитель ЕК подчеркнула, что рестрикции против РФПИ являются частью секторальных санкций, направленных на нанесение России экономического ущерба и призванных заставить Москву пересмотреть свои действия на Украине.

Евросоюз расширил санкции против России

Ранее адвокат фонда сообщил, что ограничения ЕС против организации приняты на основе ошибочной оценки деятельности и роли фонда в российской экономике.

По его словам, деятельность фонда никак не влияет на боеготовность ВС России, а ряд проектов РФПИ направлен на улучшение качества жизни в разных странах мира.

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