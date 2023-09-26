Еврокомиссия назвала целью санкций ущерб экономике России

Представитель Еврокомиссии подчеркнула на заседании суда по делу Российского фонда прямых инвестиций, что ограничения против РФПИ направлены на ослабление финансовой системы России в целом. Об этом пишет «Прайм».

Накануне суд Евросоюза в Люксембурге приступил к рассмотрению иска РФПИ о снятии с организации санкций, введенных ранее Советом ЕС в связи с ситуацией на Украине.

Представитель ЕК подчеркнула, что рестрикции против РФПИ являются частью секторальных санкций, направленных на нанесение России экономического ущерба и призванных заставить Москву пересмотреть свои действия на Украине.

Ранее адвокат фонда сообщил, что ограничения ЕС против организации приняты на основе ошибочной оценки деятельности и роли фонда в российской экономике.