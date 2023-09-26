В КНДР указали на опасность «безрассудной истерики» США

"Безрассудная истерика" США и их союзников сделала 2023 год крайне опасным, Вашингтон "движется к реализации своего намерения" спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове. Об этом заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи этой организации.

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"В связи с безрассудной истерикой со стороны США и их союзников 2023 год стал очень опасным. Ситуация в области безопасности на Корейском полуострове и вокруг него приблизилась к опасной пропасти ядерной войны", - сказал дипломат.

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По его словам, с начала года Вашингтон и Сеул вели конфронтационную линию и употребляли фразы "конец режима" и "оккупация Пхеньяна", что нарушает принципы Устава ООН. Он напомнил о нескольких учениях, в том числе на границе с КНДР.

Как отметил Ким Сон, в апреле Республика Корея и США договорились о создании консультативной группы по ядерному планированию, цель которой - разработка сценариев превентивного удара по КНДР.

"После ее создания США продвигаются к практическому этапу реализации своего преступного намерения спровоцировать ядерную войну, постоянно развертывая стратегические атомные подводные лодки и стратегические бомбардировщики, несущие ядерный заряд, на Корейском полуострове или около него", - сказал Ким Сон.

Постпред КНДР сказал, что США превратили юг полуострова в свою "военную базу и колонию". Он назвал курс нынешнего южнокорейского президента "психопатической и унизительной политикой зависимости от внешних сил, которые не заинтересованы в процветании Корейского полуострова".

"Все это создает угрозу ядерной войны", - отметил Ким Сон.

В свете негативного влияния действий США и их союзников на региональную безопасность "от КНДР требуется ускорить укрепление потенциала по собственной защите", подчеркнул он.