Байден чуть не упал на трапе самолета в Детройте
Президент США Джо Байден чуть не упал на трапе самолета в Детройте. Кадрами поделился телеканал WXYZ-TV Detroit.
На них видно, как Байден спускается по трапу и машет рукой встречающим. Затем через пару шагов он спотыкается и чуть не падает, но у него получается удержаться на ногах и продолжить путь.
Напомним, что Байден неоднократно оказывался в подобных ситуациях. В частности, в 2021 году он трижды споткнулся, поднимаясь на борт самолета. Тогда в Белом доме это объяснили сильным ветром. Однако в 2022 и 2023 году президент США продолжил спотыкаться на трапах.
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