Президент США Джо Байден чуть не упал на трапе самолета в Детройте. Кадрами поделился телеканал WXYZ-TV Detroit.

На них видно, как Байден спускается по трапу и машет рукой встречающим. Затем через пару шагов он спотыкается и чуть не падает, но у него получается удержаться на ногах и продолжить путь.