Зеленский пригрозил России большими потерями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России в будущем столкнется с большими потерями. Он также сообщил, что страны Запада должны вводить против России дополнительные санкции.

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«Санкций недостаточно — будет больше. Наших собственных, украинских, действий России тоже будет больше. Пока будет продолжаться спецоперация России, должны ощущаться и потери России», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале.

Несмотря на заявление Зеленского, Украина сталкивается с большими проблемами во время контрнаступления. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что с июня по сентябрь Украина потеряла более 70 тысяч военных. За последний месяц наступления Киев лишился 17 тысячи военных.