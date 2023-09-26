Стало известно данное Блинкену обещание Алиева

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассказал на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Он уточнил,что стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе (НКР), пишет ТАСС.

По словам Миллера, госсекретарь несколько раз беседовал в сентябре с Алиевым. В разговоре, который состоялся во вторник, 26 сентября, Блинкен отметил, что следует не допускать дальнейших боевых действий.

Кроме того, госсекретарь напомнил о необходимости обеспечить безусловную защиту гражданского населения, а также свободу передвижения для жителей региона.

Миллер заметил, что Алиев с пониманием отнесся к просьбам собеседника, пообещал не проводить в дальнейшем военные операции. Кроме того, президент согласился допустить на территорию Карабаха миссию наблюдателей.

Напомним, что 19-20 сентября военные Азербайджана провели успешную операцию в НКР. Им удалось принудить власти непризнанной республики к капитуляции.