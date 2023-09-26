Госдеп оценил реакцию Канады на скандал с ветераном СС

Госдеп назвал "уместным шагом" сожаление Канады в связи с выступлением украинского нациста
Администрация Соединенных Штатов считает "уместным шагом" решение Канады выразить сожаление в связи с появлением в ее парламенте украинского нациста. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.
"Я видел, что сегодня канадское правительство заявило, что оно не знало о прошлом этого человека, и выразило сожаление по поводу [этой ситуации]. И это представляется уместным шагом", - сказал дипломат.