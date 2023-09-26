ООН призвало избегать спекуляций вокруг подрыва "Северных потоков"

"Учреждение международной комиссии по расследованию должно быть сделано в рамках мандата соответствующего института ООН. Я хотел бы обратить внимание на слова заместителя генсекретаря Розмари Дикарло в феврале этого года о том, что мы не можем подтвердить или проверить различные версии, связанные с инцидентом, - сказал Дюжаррик. - Мы призываем все заинтересованные [стороны] воздерживаться и избегать спекуляций".