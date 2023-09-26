В Эстонии предложили переименовать два российских города

Комитет по иностранным делам Рийгикогу (парламента Эстонии) выступил с инициативой о переименовании Калининграда и Кингиссепа. Об этом пишет РИА «Новости».

В комитете пояснили, что направили обращение в Языковой комитет Общества эстонского языка. В письме содержится просьба рассмотреть возможность замены в национальном языке названий ряда населенных пунктов. В частности, предлагается изменить Калининград на Кенигсберг, а Кингиссеп на Ямбург.

Обсуждение инициативы продолжат в октябре.

Напомним, что бывшие республики СССР, а также бывшие страны соцлагеря изменили в 1991-2023 годах названия многих городов. Так, Артемовск стал Бахмутом, Чкаловск переименовали в Бустон, Гурьев превратился в Атырау.

Переименования городов, по мнению экспертов, связаны с желанием правительств Польши, стран Балтии, Украины, Казахстана отказаться от прошлого, разорвать исторические и культурные связи с Россией.