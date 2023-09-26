Эстония закроет консульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско

МИД Эстонии сократит штат и закроет консульства в Нью-Йорке, а также Сан-Франциско. Об этом сообщил портал ERR.

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Министерство планирует уволить 45 сотрудников.

«Чтобы обеспечить эффективность и целенаправленность нашей работы, мы пересматриваем как нашу сеть зарубежных представительств, так и консульские услуги, которые мы предлагаем в США», — сказал глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

По его словам, сокращение численности сотрудников затронет все сферы деятельности внешнеполитического ведомства, в том числе представительства. Отмечается, что консульства прекратят работать летом 2024 года. Кроме того, МИД Эстонии намерен расширить сеть почетных консулов в США.