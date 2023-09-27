В США захотели сократить предложенную Белым домом помощь Киеву

Сенат США предлагает сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу в 5,5 раз. Об этом говорится в проекте поправки к бюджету, передает Punchbowl News. Сенат предлагает на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 до 30 сентября 2024-го, согласовать $4,5 млрд на помощь Украине для Пентагона.

Кроме того, $1,65 млрд предлагается согласовать для экономической помощи Украине через государственный департамент. В августе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс выделить $24 млрд на дополнительную помощь Украине. По его словам, президент США Джо Байден запросил данную сумму у конгресса на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях.