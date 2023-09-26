Глава МИД Канады прокомментировала скандал с ветераном СС

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что спикер палаты общин Энтони Рота должен покинуть свой пост после инцидента с эсэсовцем. Об этом пишет РИА «Новости».

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В пятницу, 22 сентября, украинский лидер Владимир Зеленский посетил заседание парламента Канады. Спикер пригласил на встречу с ним 98-летнего Ярослава Хунку, которого представил как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских».

Фотографии и видео с заседания попали в ведущие мировые СМИ и привели к крупному международному скандалу.

Выяснилось, что «против русских» Хунка сражался в составе дивизии войск СС «Галичина», которая не только и не столько воевала с Красной армией, как проводила карательные операции в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

«То, что случилось в пятницу, совершенно неприемлемо. Это позор для палаты, для канадцев», — подчеркнула Жоли.

Глава МИД отметила, что спикеру следует на фоне скандала уйти в отставку.