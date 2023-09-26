Эрдоган допустил запуск коридора в Азербайджан через Иран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае отказа властей Армении обеспечить работу Зангезурского коридора через их страну Турция запустит железнодорожный коридор в Азербайджан через Иран, передает ТАСС.

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По его словам, проект установления наземных и железнодорожных транспортных связей с Нахчываном и другими регионами Азербайджана (Зангезурский коридор) укрепит отношения Баку и Анкары. По этой причине Турция делает все возможное, чтобы как можно скорее его открыть. Эрдоган отметил, что запуск этого коридора является стратегическим вопросом и должен быть реализован.

По его словам, с открытием Зангезурского коридора автомобили и поезда смогут из Баку прибывать прямо в турецкую провинцию Карс.

«Если же Армения [будет против], куда он (коридор. — «Газета.Ru») пойдет? Он пройдет через Иран. Отрадно видеть и позитивные сигналы со стороны Ирана по этому вопросу», — сказал турецкий президент.