Во Вьетнаме произошел первый случай передачи оспы обезьян между людьми

Департамент здравоохранения вьетнамской провинции Биньзыонг сообщил о первом зафиксированном случае передачи вируса оспы обезьян между людьми. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что оспа обезьян передалась 22-летней местной жительнице, которая проживала с третьим заразившимся этим вирусом во Вьетнаме. В данный момент девушка пребывает на карантине в клинике.

При этом первые два случая заражения оспой обезьян во Вьетнаме были обнаружены почти год назад — в октябре 2022 года. Оба случая были зафиксированы у местных жителей, которые недавно вернулись из другой страны.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путём, либо через прямой физический контакт. В большинстве случаев заболевание протекает легко, но 10% заражений заканчиваются летальным исходом. К симптомам оспы обезьян относят лихорадку, мышечные боли, сыпь и увеличение лимфатических узлов.