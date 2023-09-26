Во Вьетнаме произошел первый случай передачи оспы обезьян между людьми
Департамент здравоохранения вьетнамской провинции Биньзыонг сообщил о первом зафиксированном случае передачи вируса оспы обезьян между людьми. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что оспа обезьян передалась 22-летней местной жительнице, которая проживала с третьим заразившимся этим вирусом во Вьетнаме. В данный момент девушка пребывает на карантине в клинике.
При этом первые два случая заражения оспой обезьян во Вьетнаме были обнаружены почти год назад — в октябре 2022 года. Оба случая были зафиксированы у местных жителей, которые недавно вернулись из другой страны.
Оспа обезьян — вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путём, либо через прямой физический контакт. В большинстве случаев заболевание протекает легко, но 10% заражений заканчиваются летальным исходом. К симптомам оспы обезьян относят лихорадку, мышечные боли, сыпь и увеличение лимфатических узлов.
Ранее по поводу оспы обезьян была проведена чрезвычайная встреча Всемирной организации здравоохранения.