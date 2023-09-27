Япония обратилась к РФ с призывом по поводу "Фукусимы-1"

Правительство Японии призывает Россию опираться на научно обоснованные данные в вопросе сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и обращает внимание на выводы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, комментируя заявление Россельхознадзора о возможности присоединения РФ к ограничениям на поставки морепродуктов из Японии.

"Мы в курсе заявления российской стороны и хотели бы внимательно изучить его содержание. Правительство Японии неоднократно предоставляло международному сообществу, в том числе России, объяснения и информацию, опираясь на научные обоснования, о безопасности воды, обработанной при помощи [системы очистки] ALPS", - сказал он.

Видео дня

"Мы прошли проверку МАГАТЭ с участием в том числе специалистов из России", - обратил внимание Мацуно, имея в виду доклад, который был составлен специалистами агентства при консультационной поддержке экспертов из 11 стран, включая РФ. В документе отмечалось, что указанные консультанты выступали в качестве независимых экспертов в индивидуальном порядке. "В дальнейшем на различных уровнях и [пользуясь] различными возможностями мы будем предоставлять в высокой степени прозрачную информацию и настоятельно призываем российскую сторону реагировать на основе научных данных", - добавил генсек кабмина.

Россельхознадзор 26 сентября сообщил, что рассматривает возможность присоединения к ограничениям, введенным Китаем на поставки морепродуктов из Японии, с учетом возможных рисков радиационного загрязнения после начала сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Решение будет принято после переговоров с японской стороной. Ведомство направило ветеринарной службе Японии письмо с просьбой предоставить до 16 октября информацию о методиках, которые используются для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции, в том числе на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода (тритий).