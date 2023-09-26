Пока вы не уснули: причина посадки A320 в поле и Лавров о словах главы МИД Финляндии

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Лавров назвал хамским заявление главы МИД Финляндии

Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что западные санкции нацелены на простых россиян, является «хамским» и показывает, что Хельсинки выдвигаются в передовики антироссийской кампании. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен рассказала в интервью газете Washington Post, что рестрикции Запада направлены в том числе и на простых российских граждан. По словам Валтонен, за ситуацию на Украине «нужно платить» и необходимо продемонстрировать это россиянам.

Названа причина посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле

Ошибочные действия пилотов названы причиной экстренной посадки самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего из Сочи в Омск, в поле под Новосибирском. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, после расшифровки черных ящиков стало известно, что капитан воздушного судна и второй пилот не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Из-за этого у пассажирского самолета Airbus A320 быстро закончилось топливо.

«У лайнера отказала "зеленая" гидросистема во время выпуска шасси при заходе на посадку в Омске, — говорится в сообщении. — Пилоты решили уйти на второй круг и при маневре перевели кран уборки/выпуска шасси в положение "уборка". По факту же они остались выпущенными».

Медведев заявил о готовности России к прямому конфликту с НАТО

По мнению заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, у России больше нет другого выбора, кроме как начать прямой конфликт с НАТО. Об этом политик написал в своем Telegram-канале во вторник, 26 сентября.

Медведев пришел к такому выводу после того, как узнал, что Запад пообещал поставить Киеву ракеты большей дальности типа Army Tactical Missile System.

— Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера, — написал зампред Совета Безопасности.

В Польше рассказали, кому принадлежала упавшая в стране в ноябре ракета

Следственные органы и эксперты в Польше подтвердили украинскую принадлежность упавшей на территорию страны и убившей двух человек ракеты. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

15 ноября 2022 года в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два человека. Изначально МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось. Позже в НАТО дали оценку, согласно которой, в Польше упала ракета ПВО Украины.

ФНС разблокировала счета Блиновской

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ разблокировала привязанные к индивидуальному предпринимательству (ИП) банковские счета блогеры Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникова.

По словам Сальниковой, счета были заблокированы, поскольку блогер вовремя не подала отчетность.

«После того как отчеты были сданы, счета ИП Елене разблокировали», — добавила она, не уточнив, о каком количестве счетов идет речь.

Москалькова прокомментировала видео с сыном Кадырова

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что какое бы страшное преступление ни совершил человек, во время следствия в СИЗО он должен содержаться по установленным законом правилам.

Омбудсмен подчеркнула, что уничтожение священных книг является общественно опасным деянием, которое оскорбляет чувства миллионов верующих. Подобные действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду, в связи с чем они не могут оставаться безнаказанными.

"Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом", – написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Средняя цена нового автомобиля превысила 3 млн рублей

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3,1 млн рублей. Этот показатель впервые превысил отметку в 3 млн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В июле текущего года средневзвешенная цена была на 10% ниже и составляла 2,9 млн рублей. С начала года она увеличилась на 27%, а по сравнению с августом 2022 года — на 46%. Таким образом, за год средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ выросла почти на 1 млн рублей.

Власти США отложили уход KFC из России

Власти США на несколько месяцев отложили выход сети фастфуда KFC из российского бизнеса, когда сделка была уже близка к завершению, из-за нового требования России о взносе в федеральный бюджет. Об этом сообщает Reuters.

Новые требования Москвы заставили вмешаться Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), рассказал агентству Сергей Левин, глава юридического отдела компании «Юнирест», которая представляет интересы владельца франшизы KFC и торговой марки Rostiс’s.

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Стоимость турецкой лиры к доллару утром во вторник обновила исторический минимум. Она достигла уровня в 27,5 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 9:06 мск, курс американской валюты к турецкой растет на 0,14%, до 27,2176 лиры с уровня предыдущего закрытия в 27,1807 лиры. За несколько минут до этого показатель ненадолго достиг максимального уровня – 27,5155 лиры.

Умерла внучка Нельсона Манделы

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Внучка Нельсона Манделы Золека умерла в ЮАР в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила местная радиостанция SABC со ссылкой на ее родных.