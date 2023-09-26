Стало известно, почему Байден стал чаще носить теннисную обувь

Президент США Джо Байден стал чаще ходить в теннисной обуви, чтобы не поскользнуться. Как сообщает Axios, таким образом его команда предприняла попытку избежать случаев нового падения на публике в свете грядущих президентских выборов.

В статье отмечается, что еще в ноябре 2021 года Байден начал делать с физиотерапевтом упражнения для улучшения баланса. После инцидента с падением на выпускной церемонии Академии ВВС США американский лидер стал все чаще носить теннисную обувь. Кроме того, после ситуации с падением на трапе самолета, Байден стал подниматься на борт по более коротким лестницам.

Журналисты утверждают, что в Демократической партии США боятся повторения подобных инцидентов. «Кошмарным сценарием» для демократов в публикации назвали падение Байдена при журналистах за несколько недель до выборов в ноябре 2024 года.