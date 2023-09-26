В суде ЕС начались слушания по иску РФПИ против санкций

Слушания по иску Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) против введенных Советом ЕС санкций из-за конфликта на Украине начались в Европейском суде в Люксембурге. Решение суда по иску ожидается через пару месяцев, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе трибунала.

"Дата вынесения решения не установлена, после слушания вынесение вердикта занимает в среднем пару месяцев", - сказали в пресс-службе.

Как говорится в документе Суда ЕС по иску, РФПИ подчеркивает, что Совет ЕС нарушил права фонда. Кроме того, истец считает, что у Совета ЕС не было "достаточно прочного фактического основания" для применения ограничительных мер против российского фонда.

РФПИ также подчеркивает, что было нарушено право на эффективную защиту, так как Совет ЕС не уведомил "в разумные сроки" о введении ограничительных мер ни до, ни после их введения. Наконец, истец указал, что Совет ЕС так и не предоставил обоснования принятия ограничительных мер и не дал возможности "привести свои возражения и защитить свои права". Истец подчеркнул, что санкции нарушают фундаментальное право РФПИ на предпринимательскую деятельность, гарантированное Хартией основных прав ЕС.