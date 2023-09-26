Журналистка из Германии Сюзанн Витт-Шталь прокомментировала скандал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку во время выступления в парламенте Канады. В колонке для издания Jungle Welt она назвала чествование нацистов частью его деятельности.

«Владимир Зеленский (...) просто не обращает внимания на скандал. В конце концов, восхваление нацистов давно стало частью повседневной деятельности украинского президента. В апреле в бригаде "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), которую он неоднократно приветствовал, отмечалось 80-летие дивизии СС "Галичина"», — написала журналистка.

Она также обратила внимание, что сначала канадские политики пытались прикрыть прошлое Хунки, в частности, Энтони Рота, пригласивший в парламент экс-бойца, представил его как «украинского героя, который воевал против русских». Однако после того, как различные еврейские организации выразили протест в связи с приглашением Хунки, политику пришлось извиниться, добавила Витт-Шталь.

По мнению журналистки, единственное, что сейчас может сделать Канада, это прибегнуть к стратегии ограничения ущерба.