Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американцы, которые, по его версии, были причастны ко взрывам на «Северных потоках», не оставили никаких следов и даже не пользовались компьютерами для своей миссии. Об этом Херш написал в своем блоге в годовщину взрывов.

Херш заявил, что важнейшим компонентом всех успешных миссий ЦРУ является «полное отрицание».

«Американские мужчины и женщины, которые под прикрытием перемещались в Норвегию и из нее в те месяцы, которые потребовались для планирования и осуществления взрывов <…>, не оставили никаких следов - ни намека на существование команды, кроме успеха их миссии», - написал журналист.

По версии Херша, отрицание как схема действий имела первостепенное значение для президента Джо Байдена и его советников по внешней политике.

«Никакая существенная информация о миссии не записывалась на компьютер, вместо этого она печаталась на пишущей машинке Royal или, возможно, Smith Corona с одной или двумя копиями», - подчеркнул журналист.

Он утверждает, что различные отчеты и новости с мест событий передавались непосредственно директору ЦРУ Уильяму Бернсу, который был единственным связующим звеном между исполнителями и президентом.

После завершения миссии напечатанные документы были уничтожены, таким образом, не осталось никаких физических следов - «никаких доказательств, которые впоследствии мог бы откопать специальный прокурор или президентский историк».

«Это можно назвать идеальным преступлением», - заявил Херш.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.

В феврале 2023-го Херш рассказал о собственном расследовании взрывов на «Северных потоках», основанном на анонимных источниках. Он утверждал, что операция по подрыву готовилась еще с конца 2021 года с разрешения Байдена, а провести ее помогли норвежцы. В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».

Американские и немецкие СМИ писали, что власти западных стран считают причастной к взрывам некую «проукраинскую группу». Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены на арендованной яхте, а участвовали в диверсии пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.