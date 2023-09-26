Херш: ЦРУ физически уничтожило все бумаги о подрыве «Северных потоков»
Все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции, пишет американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.
Как отмечает журналист, важнейшим компонентом всех успешных тайных миссий ЦРУ «является полное отрицание», что стало возможным благодаря полному отсутствию каких-либо следов причастности США к подрыву газопроводов.
«Американские мужчины и женщины, которые прибыли в Норвегию под прикрытием и покинули её... Не оставили ни следа, ни намёка на существование команды», — сказал Херш.
Автор расследования подчёркивает, что информация об операции не была внесена в компьютеры. Вместо этого использовались физические экземпляры документов, созданные на «печатной машинке Royal или Smith Corona», «будто интернет и остальной онлайн-мир ещё не были изобретены».
«Как только миссия была выполнена, напечатанные бумаги и их копии были уничтожены, физического следа не осталось, как и улик, которые мог бы раскопать спецпрокурор», — сказал американский журналист, отметил, что речь может идти об «идеальном преступлении».