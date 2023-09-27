Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

"Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Эмманюэлем Макроном. Собеседники обсудили гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе, а также проблемы, связанные с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.