ЕС призвал КНР работать над восстановлением черноморской зерновой сделки

ЕС призвал Китай работать над восстановлением черноморской зерновой сделки
Валдис Домбровскис, являющийся первым заместителем главы ЕК, обратился к КНР с призывом заняться вопросом восстановления зерновой сделки. Соответствующее заявление он озвучил в рамках заседания десятого раунда диалога высокого уровня ЕС -КНР по экономике и торговле, сообщает ТАСС.
“ЕС и Китай должны повысить сотрудничество в работе по снижению долгового бремени и повышению продовольственной безопасности для самых слабых и бедных стран, в частности путем возвращения «Черноморской зерновой инициативы”, – указал Домбровскис, который увидел необходимость в эффективном решении при сложившихся обстоятельствах.
Он в том числе отметил, что украинский кризис осложняет “европейские и глобальные макроэкономические перспективы”. По словам первого замглавы ЕК, процессы, последовавшие за конфликтом, “подрывают доверие потребителей, (что) плохо и для китайских, и для европейских экспортеров”. По мнению ЕС, КНР “может сыграть ключевую роль в <…> восстановлении мира в Европе”, указал Домбровскис. Он смотрит на данную державу как на важного игрока в существующих условиях.
Ранее от Министерства иностранных дел РФ последовало заявление, что Москва обсуждает инициативу российского главы касательно осуществления поставки Турции одного миллиона тонн зерна, чтобы перерабатывать и отправлять в нуждающиеся государства, как рабочий альтернативный вариант для черноморской сделки.