ЕС призвал КНР работать над восстановлением черноморской зерновой сделки

“ЕС и Китай должны повысить сотрудничество в работе по снижению долгового бремени и повышению продовольственной безопасности для самых слабых и бедных стран, в частности путем возвращения «Черноморской зерновой инициативы”, – указал Домбровскис, который увидел необходимость в эффективном решении при сложившихся обстоятельствах.

Он в том числе отметил, что украинский кризис осложняет “европейские и глобальные макроэкономические перспективы”. По словам первого замглавы ЕК, процессы, последовавшие за конфликтом, “подрывают доверие потребителей, (что) плохо и для китайских, и для европейских экспортеров”. По мнению ЕС, КНР “может сыграть ключевую роль в <…> восстановлении мира в Европе”, указал Домбровскис. Он смотрит на данную державу как на важного игрока в существующих условиях.