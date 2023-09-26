Эрдоган раскрыл подробности переговоров по поставкам зерна из РФ в Африку

«Мы работаем над этим процессом с нашими министрами иностранных дел и хотим продолжить его в наиболее идеальном варианте со странами Африки. Потому что 44% зерна, который проходит по коридору, идет в европейские страны. 14% — к нам, 14% — в Африку, а остальное — в разные страны», — сказал он.