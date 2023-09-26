Латвия озвучила условие закрытия границы с Россией и Белоруссией
Власти Латвии выразили готовность полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией. Это будет сделано, если число нелегальных мигрантов в стране возрастет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный по итогам переговоров президента Латвии Эдгарса Ринкевичса с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.
В канцелярии латвийского президента отметили, что стороны также обсудили возможность гибридных атак на границе Латвии и Белоруссии.
«Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Белоруссией и Россией, особенно в случае массового притока мигрантов», - уточнили там.
Ранее представители Еврокомиссии рассказали, что въезд в страны ЕС на машинах с российскими номерами будет расцениваться, как запрещенный импорт.
В период с 9 по 16 сентября Эстония, Финляндия, Польша, Латвия и Литва заявили о запрете на въезд в республики на зарегистрированных в РФ машинах.