Латвия озвучила условие закрытия границы с Россией и Белоруссией

Власти Латвии выразили готовность полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией. Это будет сделано, если число нелегальных мигрантов в стране возрастет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный по итогам переговоров президента Латвии Эдгарса Ринкевичса с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

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В канцелярии латвийского президента отметили, что стороны также обсудили возможность гибридных атак на границе Латвии и Белоруссии.

«Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Белоруссией и Россией, особенно в случае массового притока мигрантов», - уточнили там.

Ранее представители Еврокомиссии рассказали, что въезд в страны ЕС на машинах с российскими номерами будет расцениваться, как запрещенный импорт.