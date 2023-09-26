Гутерриш оценил уровень ядерной угрозы в мире

Геополитическое соперничество вывело риски ядерного конфликта на уровень времен холодной войны. Как сообщает РИА Новости, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для устранения угрозы человечеству стоит ликвидировать ядерное оружие.

Гутерриш подчеркнул, что прогресс в деле предотвращения применения, распространения и испытаний ядерного оружия сейчас сводится на нет. Генсек призвал к укреплению режима ядерного разоружения и нераспространения таких вооружений.

«Это означает, что все страны, которые еще не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, должны незамедлительно сделать это, а государства, обладающие ядерным оружием, должны обеспечить мораторий на все ядерные испытания», — подчеркнул он.

Генсек ООН также считает, что странам нужно задействовать инструменты диалога и дипломатии, которые направлены на ослабление напряженности и устранения ядерной угрозы на планете.