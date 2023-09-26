Франция столкнулась с дефицитом воды

Около 40 тысяч человек во Франции остались без питьевой воды из-за засушливого лета, вызванного изменением климата. Об этом пишет DER SPIEGEL.

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Министр экологических преобразований страны Кристоф Бешу сообщил, что 200 муниципалитетов пришлось снабжать цистернами или бутилированной минеральной водой.

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Уровень грунтовых вод стал ниже обычного в двух третях районов Франции, было запрещено наполнение бассейнов и мытье машин. Виноградари жалуются на большие убытки, а власти вынуждены ввести регулирование орошения сельскохозяйственных угодий, садов и спортивных стадионов.

«Кризис еще не прошел», - заметил Бешу.

Французские власти, по данным издания, планируют обязать все отрасли экономики страны сократить потребление воды на десять процентов.

«Экономия необходима, потому что дальнейшее изменение климата будет означать, что к 2050 году будет доступно на 30–40 процентов воды меньше», - отмечается в статье.

При этом виноградари опасаются, что из-за засухи Францию ждет худший урожай в истории. Крупные сельскохозяйственные предприятия страны также готовятся к изменению климата с помощью так называемых Mégabassines. Это резервуары размером с несколько футбольных полей, в которых собирается дождевая вода в засушливые периоды.

При этом против строительства таких сооружений выступают экологи. Акция протеста на строительной площадке гигантского бассейна в Сент-Солине на западе Франции, в которой приняли участие тысячи человек, закончилась несколько месяцев назад жестоким столкновением с полицией, напоминает издание.

Ранее аномальная жара и засуха в Испании привела к ограничениям со стороны властей по использованию гидроресурсов в стране. Мера коснулась почти девяти миллионов граждан. Речь шла о запретах на мытье автомобилей и полив садов, а также вводился график отключения подачи воды в определенные часы.