Франция столкнулась с дефицитом воды
Около 40 тысяч человек во Франции остались без питьевой воды из-за засушливого лета, вызванного изменением климата. Об этом пишет DER SPIEGEL.
Министр экологических преобразований страны Кристоф Бешу сообщил, что 200 муниципалитетов пришлось снабжать цистернами или бутилированной минеральной водой.
Уровень грунтовых вод стал ниже обычного в двух третях районов Франции, было запрещено наполнение бассейнов и мытье машин. Виноградари жалуются на большие убытки, а власти вынуждены ввести регулирование орошения сельскохозяйственных угодий, садов и спортивных стадионов.
«Кризис еще не прошел», - заметил Бешу.
Французские власти, по данным издания, планируют обязать все отрасли экономики страны сократить потребление воды на десять процентов.
«Экономия необходима, потому что дальнейшее изменение климата будет означать, что к 2050 году будет доступно на 30–40 процентов воды меньше», - отмечается в статье.
При этом виноградари опасаются, что из-за засухи Францию ждет худший урожай в истории. Крупные сельскохозяйственные предприятия страны также готовятся к изменению климата с помощью так называемых Mégabassines. Это резервуары размером с несколько футбольных полей, в которых собирается дождевая вода в засушливые периоды.
При этом против строительства таких сооружений выступают экологи. Акция протеста на строительной площадке гигантского бассейна в Сент-Солине на западе Франции, в которой приняли участие тысячи человек, закончилась несколько месяцев назад жестоким столкновением с полицией, напоминает издание.
Ранее аномальная жара и засуха в Испании привела к ограничениям со стороны властей по использованию гидроресурсов в стране. Мера коснулась почти девяти миллионов граждан. Речь шла о запретах на мытье автомобилей и полив садов, а также вводился график отключения подачи воды в определенные часы.
При этом Всемирная метеорологическая организация (WMO) предупредила, что глобальное потепление уже привело к таянию ледников. Метеорологи прогнозируют, что жара в ЕС и далее может бить все рекорды.