Посол Франции в Нигере Сильвен Итте покинул Ниамей рано утром в среду. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники на местах.

По их данным, Итте прибудет в Париж в течение нескольких часов. Других подробностей телеканал не привел, официально власти Франции эту информацию пока не подтвердили.

Во вторник представитель сформированного после переворота Национального совета спасения родины (НССР) - центрального орана власти мятежников Нигера - полковник Амаду Абдраман заявил, что новые власти не получали какого-либо официального уведомления о выводе из страны французских ВС.

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что его страна отказывается от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере, и до конца года намерена вывести своих военных из этой африканской страны.