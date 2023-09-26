Кулеба высказался об отношениях с Польшей на фоне зернового скандала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне зернового скандала заявил, что его страна стремится к конструктивным отношениям с Польшей. В частности, Киев готов к переговорам и консультациям с Варшавой. Такие заявления он сделал в эфире телемарафона, его слова приводит «Укринформ».

«Мы не настроены на конфликт. Мы открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа…» – заявил Кулеба.

Он отметил, что Киев и Варшава неоднократно в истории демонстрировали, «что когда мы вместе, когда между нами солидарность, взаимоподдержка, взаимопомощь, мы гораздо сильнее». Выгоду от разногласий получают «третьи страны», считает глава МИД Украины.

Ранее министр канцелярии польского президента, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Варшава справится, если Киев захочет разорвать дружеские отношения. Пшидач напомнил, что в интересах Украины заботится о том, чтобы Польша ее поддерживала.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции. Несмотря на это, ряд государств — Польша, Венгрия и Словакия — посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против указанных стран.