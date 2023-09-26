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В Молдавии призвали отказаться от сотрудничества с Россией

Ради продвижения европейских ценностей нужно отказаться от сотрудничества с Россией. С таким призывом президент Молдавии Майя Санду выступила в эфире молдавского телеканала TV8.

Она заявила, что поддержка европейских ценностей важна не только на словах.

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«Нам важно чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой и со всеми», — пояснила Санду.

Главы республики также добавила, что считает веру в демократию просто разговорами, если политик не демонстрирует соответствующую приверженность в ежедневной работе.

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