В Европарламенте заявили, что Украина вряд ли вступит в ЕС до 2029 года

"Если мы больше ничего не изменим в Европейском союзе, я этого не вижу", - сказала Барли в эфире телеканалов NTV и RTL, отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС. Сейчас, по ее словам, нет смысла приводить годовые цифры, потому что Европа работает не так. "Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который тоже должен быть в состоянии принять эту страну", - констатировала Барли.