Байден не смог выговорить аббревиатуру на конференции

Президент США Джо Байден не смог выговорить аббревиатуру Инициативы по развитию инфраструктуры тихоокеанских островов (Pacific Quality Infrastructure Initiative, PQI). Как сообщает The New York Post, ошибку американский лидер совершил во время выступления на Форуме тихоокеанских островов.

«Сегодня я рад объявить, что мы работаем с Конгрессом над инвестированием 40 млрд долларов в нашу Инициативу по инфраструктуре тихоокеанских островов. Мы называем это "P, PI" — в общем не имеет значения как мы это называем. К этой аббревиатуре я возвращаться не собираюсь», — заявил Байден.

Издание отмечает, что американский президент с детства страдает от заикания. Он признавался, что всю жизнь борется с этим недугом речевого аппарата. При этом критически настроенные к «старейшему президенту США» связывают его оплошности с пожилым возрастом и задаются вопросом, способен ли Байден возглавить Соединенные Штаты еще на один президентский срок.