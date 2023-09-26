Организатор акции Black Lives Matter призналась в мошенничестве

Один из организаторов акции протеста Black Lives Matter (BLM) в британском Бристоле Ксара Салим признала свою вину в мошенничестве. Об этом сообщает газета The Times.

Как выяснилось в ходе расследования, Салим создала страницу на краудфандинговой площадке для сбора средств на маски и разное оборудование для легального проведения марша BLM во время пандемии COVID-19. В результате она присвоила себе 30 тысяч фунтов стерлингов (более 3,5 млн рублей), пожертвованных на мероприятие.

В результате девушка признала себя виновной по одному пункту обвинения в мошенничестве путем злоупотребления служебным положением. Приговор ей вынесут 31 октября в Королевском суде Бристоля.