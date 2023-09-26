Партия «Возрождение» обратится в ООН и ОБСЕ из-за ареста депутатов в Молдавии

Политическая партия «Возрождение» обратится в Совет Европы, ОБСЕ и ООН в связи с нарушением прав человека в Молдавии.

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Отмечается, что обращение будет связано с лишением иммунитета и 30-дневным арестом депутатов парламента Александра Нестеровского и Ирины Лозован.

«Политическая партия «Возрождение» намерена обратиться с официальным письмом в Совет Европы, делегацию Европейского союза, миссию ОБСЕ, миссию ООН, призывая международные организации обратить внимание на многочисленные нарушения прав человека и политических свобод со стороны молдавских властей», — говорится в заявлении партии.

В «Возрождении» потребовали от властей Молдавии прекратить политические преследования и принести извинения близким пострадавших от грубого вторжения в частную жизнь.