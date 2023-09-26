Следственные органы и эксперты в Польше подтвердили украинскую принадлежность упавшей на территорию страны и убившей двух человек ракеты. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

15 ноября 2022 года в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два человека. Изначально МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось. Позже в НАТО дали оценку, согласно которой, в Польше упала ракета ПВО Украины.

По данным издания, украинская сторона не сотрудничает с польскими правоохранительными органами в расследовании этого инцидента и не предоставляет никаких материалов.

«Следователи, расследующие трагедию, сделали собственные выводы о ее причинах. Мнение категорично и исключает, что ракета, которая вечером 15 ноября прошлого года упала на сушилку и взорвалась, убив двух фермеров, могла быть выпущена с территории России», - отмечается в статье.

Издание уточнило, что данная информация получена из неофициальных источников и, согласно выводам, к которым пришли следователи совместно с экспертами, в Пшеводове упала противоракетная ракета.

«Эта ракета имеет дальность от 75 до 90 километров. Тогда российские позиции были в таком месте, откуда ни одна российская ракета не долетела бы до Пшеводова. Даже если предположить, что российские батареи были размещены в Белоруссии, то от того места, где они тогда были, до Пшеводова по прямой - 150 километров», - пояснил источник издания, знакомый с материалами следствия.

В свою очередь пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский подтвердил, что «следственные действия на польской территории исчерпаны», однако отметил, что отчет оглашен не будет.

«Мы направили запрос о правовой помощи Украине и ждем ответ», - пояснил он.