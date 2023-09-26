"Это не было решением, - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отзыве посла и выводе войск из Нигера. - В реальности [у Макрона] не было выбора. <...> Это печально, потому что таким образом создается впечатление, будто нас вышвырнули из Африки. Но другого выбора не было. Мы отзываем своего посла и выводим военных на унизительных условиях. Все это - серьезный провал французской дипломатии".