В МИД Польши призвали отправить в отставку спикера палаты общин Канады

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после скандала с чествованием в парламенте бывшего участника дивизии СС «Галичина». Об этом заявил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик .

Ранее на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили в том числе 98-летнего Ярослава Хунку, которого спикер палаты общин представил как «борца за украинскую независимость против русских» во Второй мировой войне. Позже выяснилось, что Хунка — ветеран дивизии СС «Галичина», отмечает РЕН ТВ. По словам Роты, он не знал о таких деталях, сожалеет о случившемся и приносит извинения коллегам.