СМИ сообщили о новом взрыве в Кривом Роге

Еще один взрыв произошел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило издание "Страна".

В регионе объявлена воздушная тревога.

Глава городского совета обороны Александр Вилкул не подтвердил, но и не опроверг эти данные. "Все нормально. Конкретика позже", - написал он в своем Telegram-канале.