СМИ сообщили о новом взрыве в Кривом Роге
Еще один взрыв произошел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило издание "Страна".
В регионе объявлена воздушная тревога.
Глава городского совета обороны Александр Вилкул не подтвердил, но и не опроверг эти данные. "Все нормально. Конкретика позже", - написал он в своем Telegram-канале.
Ночью в некоторых областях Украины, в том числе в Днепропетровской, несколько раз объявляли воздушную тревогу. Утром глава военной администрации региона Сергей Лысак сообщил о взрыве на одном из предприятий в Кривом Роге.