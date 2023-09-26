Филиппины убрали плавучие заграждения Китая в спорных водах
Филиппины убрали плавучие заграждения в спорных водах Южно-Китайского моря у мелководья Скарборо, заявив, что их якобы незаконно установила китайская береговая охрана. Об этом сообщает газета Manila Times.
Издание утверждает, что береговая охрана «провела спецоперацию по устранению плавающего барьера». Он перекрывал юго-восточный подступ к Бахо-де-Масинлок. Соответствующий приказ дал президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.
«Заграждение создало препятствие для навигации в явное нарушение международного права», — заявил представитель береговой охраны коммодор Джей Тарриела.
Напомним, что ранее филиппинские СМИ сообщали, что патрульные катера обнаружили заграждения длиной 300 метров в районе мелководья Скарборо. Севернее него недавно береговая охрана Китая пыталась не пропускать на промысел филиппинских рыбаков. После этого МИД Филиппин заявил, что страна примет меры для защиты своего суверенитета.
Мелководье находится в 198 километрах от Субик-бея. Его территориальную принадлежность у Филиппин оспаривает и Китай, и власти острова Тайвань.