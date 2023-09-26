Филиппины убрали плавучие заграждения Китая в спорных водах

Филиппины убрали плавучие заграждения в спорных водах Южно-Китайского моря у мелководья Скарборо, заявив, что их якобы незаконно установила китайская береговая охрана. Об этом сообщает газета Manila Times.

© EPA/TACC

Издание утверждает, что береговая охрана «провела спецоперацию по устранению плавающего барьера». Он перекрывал юго-восточный подступ к Бахо-де-Масинлок. Соответствующий приказ дал президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

«Заграждение создало препятствие для навигации в явное нарушение международного права», — заявил представитель береговой охраны коммодор Джей Тарриела.

Напомним, что ранее филиппинские СМИ сообщали, что патрульные катера обнаружили заграждения длиной 300 метров в районе мелководья Скарборо. Севернее него недавно береговая охрана Китая пыталась не пропускать на промысел филиппинских рыбаков. После этого МИД Филиппин заявил, что страна примет меры для защиты своего суверенитета.