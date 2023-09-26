Евросоюз призвал Китай к «перебалансировке» взаимоотношений

Европейский союз призвал Китай к “перебалансировке” взаимоотношений, к расширению доступа к рынкам и справедливой конкуренции, информирует «Интерфакс».

“Мы добились прогресса в решении некоторых вопросов доступа к рынкам, договорились об обмене информацией по экспортному контролю, создании новой рабочей группы по финансовым услугам и возобновлении наших макроэкономических диалогов”, – приводит издание слова исполнительного зампреда Еврокомиссии, курирующего торговлю, Валдиса Домбровскиса.

25 сентября в КНР состоялось 10-е заседание Экономического и торгового диалога высокого уровня ЕС-Китай (HED). Домбровскис сопредседательствовал на нем вместе с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

HED – это основная платформа Евросоюза и Китая, чтобы обсуждать экономические и финансовые вопросы, а также торговое и инвестиционное сотрудничество.

По словам Домбровскиса, такие призывы являются значимыми шагами, так как имеющие значительное присутствие в Китае европейские компании сейчас сталкиваются с растущими трудностями.

Эмиссар ЕС добавил, что Европейский союз намерен продолжать взаимодействие с Китаем по данным вопросам.