Американский миллиардер и владелец социальной сети X Илон Маск на своей странице в соцсети прокомментировал высказывание премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который заявил, что приглашение в парламент Канады нациста является якобы российской пропагандой.

“Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией”, — пишет Маск.

Ситуация с приглашением в парламент Канады 98-летнего Ярослава Хунка продолжает набирать обороты. Это произошло 22 сентября, когда в канадском парламенте выступал украинский лидер Владимир Зеленский. Хунк был представлен залу как “канадский герой” и “борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны”.