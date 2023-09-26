Американский миллиардер и владелец социальной сети X Илон Маск на своей странице в соцсети прокомментировал высказывание премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который заявил, что приглашение в парламент Канады нациста является якобы российской пропагандой.
“Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией”, — пишет Маск.
Ситуация с приглашением в парламент Канады 98-летнего Ярослава Хунка продолжает набирать обороты. Это произошло 22 сентября, когда в канадском парламенте выступал украинский лидер Владимир Зеленский. Хунк был представлен залу как “канадский герой” и “борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны”.
Но на самом деле Ярослав Хунк – бывший участник добровольческой дивизии “Галичина” войск СС. Эта дивизия состояла из украинских националистов, которые воевали против Красной армии, а также совершали зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.