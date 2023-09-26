Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз вряд ли изменит политику в отношении России под председательством Венгрии в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС начнется 1 июля 2024 года.

Логвинов отметил, что введенные ЕС санкции против России серьезно затрагивают национальные интересы Венгрии, но страна вряд ли сможет изменить ситуацию.

«Антироссийская повестка формируется в Евросоюзе коллективными решениями евростолиц, а не столько страной-председателем в Совете ЕС. Потому о каком-либо возможном откате в широком плане говорить нельзя», - подчеркнул дипломат.

Логвинов добавил, что в ЕС оказывают давление на Венгрию по некоторым вопросам.

В июне депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию против председательства Венгрии в Совете ЕС. Евродепутаты объяснили резолюцию «несоблюдением законов и ценностей ЕС» Венгрией.