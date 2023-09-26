СМИ: Германия резко сократит федеральные расходы на беженцев

Федеральные власти Германии намерены в следующем году сократить расходы на прием и интеграцию беженцев более чем наполовину. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

Источники издания в правительстве отметили, что такое решение было принято на фоне стремительно растущей инфляции и «после нескольких лет щедрых расходов».

Также на встрече правительства и властей земель 25 сентября Берлин проинформировал, что в следующем году выделит на беженцев максимум €1,7 млрд. Это более чем вдвое меньше, чем было потрачено на эти цели в 2023 году — €3,75 млрд.

При этом в статье отмечается, что поддержка украинских беженцев «нанесла ущерб» многим муниципалитетам, и они уже не в состоянии давать кров и нести расходы на прибывающих в страну мигрантов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ приезжает чрезмерно большое количество людей. По его словам, на фоне этого немецкие власти не исключают ужесточения контроля на границах.