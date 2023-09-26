СМИ: Саудовская Аравия «больше не подчиняется США»

Автор Le Monde Жан-Мишель Беза рассказал, что Саудовская Аравия «больше не подчиняется США, а ее взгляд теперь обращен на Восток, в сторону Китая и России». Преследуя цель диверсификации своей экономики, Эр-Рияд чувствует себя все менее связанным с Вашингтоном соглашением «нефть в обмен на защиту» 1945 года.

Беза отметил, что Саудовской Аравии удалось восстановить контроль над рынком нефти при активной поддержке России. Он отметил, что в 2022 году компания Saudi Aramco получила прибыль в 161 миллиард долларов. С конца июня 2023-го цена барреля выросла на 25 процентов и приблизилась к ста долларам, поэтому «непредвиденная прибыль продолжает обрушиваться на королевство, которое шаг за шагом движется к более диверсифицированной экономике».

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Автор Le Monde отмечает, что ситуация на рынке нефти позволяет Эр-Рияду отдалиться от США.

Ранее Саудовская Аравия получила в приглашение в блок БРИКС, в который также входят Россия и Китая, пообещала изучить его и принять «соответствующее решение».

Бывший посол Франции в Эр-Рияде Бертран Безансено заявил, что «саудиты не откажутся от своего стратегического партнерства с США и не будут играть в неприсоединение, вступив в БРИКС, а, скорее, увеличат свою автономию от Вашингтона за счет диверсификации союзников». По его мнению, власти Саудовской Аравии понимают, что все еще зависят от американского зонтика безопасности. Однако в то же время они обнаружили, что США сегодня слабее, поэтому параллельно развивают нефтяное сотрудничество с Россией, а Китай делают своим основным торговым партнером.

The Washington Post писала со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона, что после того, как президент США Джо Байден пообещал Саудовской Аравии «последствия» из-за сокращения добычи нефти в 2022 году, наследный принц страны Мухаммед ибн Салман аль-Сауд пригрозил разорвать отношения с Вашингтоном.