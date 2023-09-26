Украина ответила на сообщения о просьбе свергнуть власти Польши

Украина не получала от Франции и Германии просьбы о помощи в свержении нынешних властей Польши ради ускорения вступления в Евросоюз. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

"В польских СМИ начали циркулировать комментарии корреспондентки польского телевидения ТVP в Брюсселе о якобы обещании Германии и Франции обеспечить Украине скорейшее вступление в ЕС в обмен на "свержение" нынешнего правительства Польши. Указанная информация не соответствует действительности. Категорически отвергаем такие инсинуации", - написал он на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Николенко утверждает, что Украина не получала подобных предложений, а также не имела желания и не намерена вмешиваться во внутренние дела Польши. По его словам, в Киеве высоко ценят поддержку Польши в конфликте с Россией и в деле вступления Украины в ЕС и НАТО, а также "благодарны полякам, проявляющим солидарность с украинцами".

В последнее время Варшава и Киев обмениваются резкими заявлениями, переходящими в угрозы. Причиной стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша в числе некоторых стран приняла меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна. Однако для Киева, который обсуждает бюджет на следующий год с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоит очень остро.