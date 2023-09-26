Пока вы спали: отказ США от приглашения Путина на саммит АТЭС и призыв Антонова к Америке

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Вашингтон решил не приглашать Путина на саммит АТЭС

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Вашингтон через двусторонние каналы предал Москве информацию о том, что Вашингтон не будет приглашать ряд лидеров на саммит АТЭС в Сан-Франциско, включая президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Москва в ответ на это потребовала от США выслать приглашение лидеру РФ и тем самым выполнить свои обязанности в качестве государства-председателя АТЭС. Такое решение со стороны Вашингтона в Москве посчитали «прискорбным» и «недобросовестным».

США заявили о возможности помогать Украине еще несколько недель

Вашингтон сможет и дальше помогать Украине с оружием и боеприпасами только несколько недель. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

«У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того», — уточнил он.

Кирби добавил, что осенью и зимой возможности поставок на Украину новых пакетов помощи сильно осложнится из-за отсутствия дополнительного финансирования.

В России призвали США не усиливать антироссийские настроения в Армении

США не следует провоцировать антироссийские настроения в Армении какими-либо заявлениями или действиями. С таким призывом выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы российского дипломатического представительства.

Он считает, что подобные шаги раскрывают истинную цель США и союзников, а именно — не нормализация ситуации в Закавказье, а нанесение России стратегического урона.

Над Курской областью сбили еще два дрона ВСУ

Два беспилотных летательных аппарата войск Украины были сбиты над Курской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Информация о пострадавших и повреждениях на земле не приводится.

При взрыве на бензохранилище в Карабахе пострадали более 200 человек

Более 200 человек пострадали в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию государственного агентства «Арменпресс».

Состояние многих из них остается тяжелым, при этом медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно для оказания необходимой помощи.