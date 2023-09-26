В Ереване начали задерживать перекрывающих улицы активистов

Полиция приступила к задержанию оппозиционных активистов, которые рано утром попытались перекрыть один из центральных проспектов Еревана Аршакуняц, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сначала стражи порядка дали время протестующим на разблокировку проспекта, после чего стали их задерживать. В полицию доставлены около 10 человек.