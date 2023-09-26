Стало известно о разладе между США и их ключевым союзником

По его утверждению, сложившаяся ситуация на нефтяном рынке позволила Эр-Рияду занять прагматичную позицию и более не подчиняться Вашингтону, отказавшись от соглашения «нефть в обмен на военную защиту» 1945 года. Вместо этого королевство повернулось в сторону России и Китая, и никакое давление со стороны США, включая визит президента Джо Байдена, не заставило саудовского принца сдать свои позиции по нефтяному вопросу.