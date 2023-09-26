У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали неподалеку от берегов Индонезии и Филиппин . Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 285 км к юго-востоку от города Мати с населением около 285 тыс. человек, расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 100 км.