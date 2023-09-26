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Трамп сделал заявление о плане радикального снижения цен на энергоресурсы

На митинге в Южной Каролине бывший президент США Дональд Трамп заявил о своих планах по снижению цен на энергоресурсы для американцев, если он победит на выборах 2024 года. Об этом пишет "Интерфакс".

Трамп сделал заявление о плане радикального снижения цен на энергоресурсы
© ТАСС

Он заявил, что его целью является достижение самых низких цен на энергоресурсы и электричество в США среди всех развитых стран. Трамп уверяет, что сможет добиться этого уже через шесть месяцев, планируя увеличить добычу углеводородов.

Кроме того, Трамп выступил за введение пошлин на многие иностранные товары в рамках международной торговли. Он обещал принять закон обратной взаимности в торговле, который предусматривал бы введение ответных пошлин против любой страны, вводящей пошлины на товары из США.

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Бывший президент выразил опасения относительно будущего США, предполагая, что если он не вернется в Белый дом, стране грозят трудные времена. Он критикует нынешнюю администрацию за слишком большое внимание, уделяемое иностранным партнерам, и недостаточное внимание потребностям американцев. Для Трампа, по его словам, главным приоритетом является Америка.

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