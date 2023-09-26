Трамп сделал заявление о плане радикального снижения цен на энергоресурсы

На митинге в Южной Каролине бывший президент США Дональд Трамп заявил о своих планах по снижению цен на энергоресурсы для американцев, если он победит на выборах 2024 года. Об этом пишет "Интерфакс".

Он заявил, что его целью является достижение самых низких цен на энергоресурсы и электричество в США среди всех развитых стран. Трамп уверяет, что сможет добиться этого уже через шесть месяцев, планируя увеличить добычу углеводородов.

Кроме того, Трамп выступил за введение пошлин на многие иностранные товары в рамках международной торговли. Он обещал принять закон обратной взаимности в торговле, который предусматривал бы введение ответных пошлин против любой страны, вводящей пошлины на товары из США.